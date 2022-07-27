Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

До 40 мм осадков может выпасть в Москве за два дня

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - По прогнозам синоптиков, в среду и четверг в столице при сохранении жаркой погоды ожидаются локальные ливни, грозы, порывы ветра до 17 м/с, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"За два дня в отдельных районах может выпасть до 40 мм осадков", - сказал Бирюков журналистам.

Заммэра заявил, что городским службам дано указание привести в готовность все силы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды.

"На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями", - подчеркнул Бирюков.

По его словам, организовано информирование горожан об ухудшении погодных условий.

"Информация будет направляться в смс-сообщениях, транслироваться на городских видеоэкранах. Представители пожарно-спасательного гарнизона патрулируют зоны отдыха и парки, предупреждают людей о возможности грозы и ливня, напоминают правила безопасности", - добавил заммэра.

Петр Бирюков Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве в ближайшие часы

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за жары

Москвичей предупредили о сильной жаре во вторник и среду

Гроза и сильный ветер ожидаются вечером в Москве

Гроза и сильный ветер ожидаются вечером в Москве

Адвокат сообщил о задержании в Москве Леонида Гозмана

Град с грозой ожидаются в Москве 25 июля

Град с грозой ожидаются в Москве 25 июля

В Москве объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за жары

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве в субботу

Лефортовский суд попросили изъять у экс-инспектора ГАИ деньги и дома на 200 млн рублей

Упавший на рельсы в московском метро пассажир погиб

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });