До 40 мм осадков может выпасть в Москве за два дня

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - По прогнозам синоптиков, в среду и четверг в столице при сохранении жаркой погоды ожидаются локальные ливни, грозы, порывы ветра до 17 м/с, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"За два дня в отдельных районах может выпасть до 40 мм осадков", - сказал Бирюков журналистам.

Заммэра заявил, что городским службам дано указание привести в готовность все силы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды.

"На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями", - подчеркнул Бирюков.

По его словам, организовано информирование горожан об ухудшении погодных условий.

"Информация будет направляться в смс-сообщениях, транслироваться на городских видеоэкранах. Представители пожарно-спасательного гарнизона патрулируют зоны отдыха и парки, предупреждают людей о возможности грозы и ливня, напоминают правила безопасности", - добавил заммэра.