Гроза и шквалистый ветер вновь ожидаются в Москве

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей столицы о дожде с грозой и сильном ветре в среду.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета c 12 часов с сохранением до конца суток 27 июля в Москве ожидается кратковременный дождь, ливень, гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе до 17 м/с", - говорится в сообщении главного управления МЧС России по столице.

Накануне синоптики прогнозировали, что во вторник в столичном регионе пройдут грозовые дожди, возможно усиление ветра до 15 м/с.

В понедельник почти половина месячной нормы осадков обрушилась на Москву за несколько часов; в столице прошли грозовые ливни, на некоторых улицах отмечались подтопления.

Тем временем "оранжевый" уровень опасности из-за жары действует в Москве второй день подряд. Ранее "оранжевый" уровень погодной опасности объявлялся в столице с 25 по 27 июня, с 3 по 7 июля, 11 июля и с 23 по 24 июля.