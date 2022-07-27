В Москве в четверг ожидаются грозы с градом

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В четверг 28 июля в столичном регионе синоптики прогнозируют грозу, град и порывистый ветер.

"25...27 градусов. Облачно с прояснениями. Дождь, местами сильный. Местами гроза, град", - сообщает сайт Гидрометцентра России.

Порывы ветра будут местами достигать 17 м/c. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

В среду заммэра Москвы Петр Бирюков предупреждал, что в отдельных районах города за два дня может выпасть до 40 мм осадков. По его словам, горожан предупредят об ухудшении погоды, а городским службам дано указание подготовить все силы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды.