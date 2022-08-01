Более полутриллиона рублей потратила Москва на реновацию за пять лет

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - С момента старта программы реновации в столице построено более 200 домов, начато возведение и проектирование ещё более 350 домов, сообщил в интервью "Интерфаксу" в понедельник глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Всего с момента старта программы в ее реализацию вложено более 500 млрд рублей. Только в этом году из бюджета Москвы будет выделено 150 млрд рублей", - сказал он.

По словам главы департамента, такой объём финансирования позволил построить за пять лет 202 дома жилой площадью 2,6 млн кв.м, при этом сегодня в проектировании и стройке находятся еще более 350 домов на 6 млн "квадратов".

"Только в этом году мы планируем достроить и ввести в эксплуатацию 37 домов на 900 тыс. кв.м", - добавил Загрутдинов.