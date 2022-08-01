В Москве в строительство шести торговых и офисных центров вложат 23 млрд рублей

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Москве по программе стимулирования создания мест приложения труда построят четыре торговых и два торгово-офисных центра, сообщили в мэрии столицы. Инвесторы вложат в эти проекты в общей сложности почти 23 млрд рублей.

В частности, на востоке Москвы построят два торгово-развлекательных центра, где появятся 2700 рабочих мест. На юго-востоке города хотят построить один такой ТРЦ на 2000 рабочих мест.

Еще более 1 тысячи москвичей смогут найти работу в центре, созданном в составе транспортно-пересадочного узла "Ботанический сад" на севере города. Еще два центра построят на юге и западе города, там, как ожидается, будут трудоустроены в общей сложности 680 сотрудников.

В рамках программы стимулирования создания рабочих мест в Москве заключили 22 соглашения. Они предполагают строительство в городе 35 объектов.