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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

В Москве в строительство шести торговых и офисных центров вложат 23 млрд рублей

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Москве по программе стимулирования создания мест приложения труда построят четыре торговых и два торгово-офисных центра, сообщили в мэрии столицы. Инвесторы вложат в эти проекты в общей сложности почти 23 млрд рублей.

В частности, на востоке Москвы построят два торгово-развлекательных центра, где появятся 2700 рабочих мест. На юго-востоке города хотят построить один такой ТРЦ на 2000 рабочих мест.

Еще более 1 тысячи москвичей смогут найти работу в центре, созданном в составе транспортно-пересадочного узла "Ботанический сад" на севере города. Еще два центра построят на юге и западе города, там, как ожидается, будут трудоустроены в общей сложности 680 сотрудников.

В рамках программы стимулирования создания рабочих мест в Москве заключили 22 соглашения. Они предполагают строительство в городе 35 объектов.

Москва
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