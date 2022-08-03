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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

В Подмосковье загорелся склад на площади 20 тыс. кв. м

В Подмосковье загорелся склад на площади 20 тыс. кв. м
Фото: Серей Морозов/ТАСС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Площадь пожара на складе в подмосковной Истре достигла 20 тыс. кв. метров, эвакуировались более одной тысячи сотрудников, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду.

"Площадь пожара составляет 20 тыс. кв. метров. Тушение продолжается", - говорится в сообщении.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно вышли более 1 тыс. человек, добавили в министерстве.

По данным из открытых источников, в селе Петровское Истринского района располагается склад интернет-магазина Ozon.

В свою очередь, пресс-служба интернет-магазина заявила, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники своевременно эвакуированы со склада.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Московская область Истра Ozon
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