Площадь пожара на подмосковном складе Ozon увеличилась до 35 тыс. кв. м

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Площадь пожара на складе интернет-магазина Ozon в подмосковной Истре достигла 35 тыс. кв. метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду.

"Площадь пожара увеличилась до 35 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время на место происшествия привлечена дополнительная группировка сил и средств, находится в готовности также авиация Московского авиационного центра.

В свою очередь в прокуратуре Подмосковья журналистам сообщили, что по факту пожара начата проверка.

"В ходе проверки, проведение которой поручено Истринской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц", - сказали в надзорном ведомстве.