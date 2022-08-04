В Москве за $1 млн можно купить только 35 кв.м элитного жилья

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2022 года за $1 млн в Москве можно было купить 35 кв.м элитной недвижимости - вдвое меньше показателя предыдущего года (71 кв.м), сообщила пресс-служба компании Knight Frank Russia.

Среди причин сокращения доступной на миллион площади - рост цен и укрепление позиций национальной валюты: курс доллара в России упал более чем на 20 рублей к прошлому году.

Так, из-за того, что на Остоженке-Пречистенке цены были выставлены преимущественно в долларах, во втором квартале текущего года в рублевом выражении они сократились до 1 885 тыс. рублей за кв.м. И из второй по дороговизне локации район стал пятой. На первой строчке, несмотря ни на какие колебания, Патриаршие пруды. Там за условный миллион долларов можно купить лишь 16 кв.м.

Индекс для Якиманки и Чистых прудов изменился за счет выхода большого объема новых дорогих лотов.

В список элитных локаций попал и Филевский парк, но пока только с одним комплексом нужного уровня. Этот район пока самый доступный из премиальных, за условный миллион тут можно купить 87 кв.м жилья. Также "демократичными" оказались Дорогомилово (58 кв.м) и Пресня (47 против 95 кв.м годом ранее).

"Несмотря на корректировку средневзвешенной цены предложения во II квартале 2022 года до значения 1459 тысяч рублей/кв.м (-9% за три месяца), в годовой динамике прирост показателя оказался существенным (+44% за год). Сейчас мы не видим предпосылок к снижению цен из-за высокой себестоимости строительства и сохраняющегося недостатка предложения", - прокомментировал результаты региональный директор департамента городской недвижимости Knight Frank Russia Андрей Соловьев.