Пречистенская набережная возглавила топ-10 улиц Москвы с самым дорогим жильем

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Пречистенская набережная возглавила топ-10 улиц Москвы с самым дорогим с самым дорогим предложением квартир и апартаментов, подсчитали в NF Group (ранее Knight Frank Russia).

"На конец ноября 2022 года лидером рейтинга стала Пречистенская набережная (кластер Остоженка-Пречистенка), где средневзвешенная цена достигла 3,51 млн рублей/кв. м", - говорится в исследовании.

На втором месте рейтинга Ордынский тупик (3,31 млн рублей/кв. м). Далее расположился Большой Толмачевский (2,84 млн рублей/кв. м) и Старомонетный переулки (2,58 млн рублей/кв. м). Замыкает пятерку лидеров Гранатный переулок, где средняя стоимость квадратного метра элитной недвижимости достигает 2,48 млн рублей.

Жилье в дорогих локациях сейчас можно приобрести на хороших условиях, отметили в NF Group.

"В последнее время средневзвешенная цена предложения на первичном рынке элитной недвижимости демонстрирует незначительную динамику. Девелоперы с осторожностью подходят к ценообразованию реализуемых проектов, а также предоставляют дисконты - в основном в индивидуальном порядке. На вторичном рынке увеличивается доступный для покупки объем предложения, при этом собственники также предлагают скидки в пределах 5-10%, однако в отдельных случаях размер дисконта может доходить до 20-30%", - уточнил Андрей Соловьев, региональный директор департамента городской недвижимости NF Group.