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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:54

Москвичей предупредили о резкой смене погоды к воскресенью

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Москва в субботу пройдет пик жаркой летней погоды, изменения начнутся в воскресенье; при комфортной температуре столичный регион ожидают сильный ветер, интенсивные дожди и грозы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Пик летней жары проходит, теплая погода еще будет, к концу следующей недели после спада 8 августа до 22-24 градусов температура будет еще повышаться до +28, но пик тридцатиградусной жары уже проходит", - сказал Вильфанд в пятницу.

По его словам, в субботу в столице ожидается очень жаркий день, до +32, по области до 33 градусов тепла, но с воскресенья погода начнет меняться.

"Температура воздуха опустится на 4-5 градусов, будет +25...+28, это все равно на пару градусов выше нормы", - добавил он.

Научный руководитель Гидрометцентра назвал 7 августа "очень сложным днем"; при комфортной температуре воздуха днем в Москве ожидается резкая смена погоды – усиление ветра до 20 метров в секунду, кратковременные, но интенсивные дожди, грозы и град.

В понедельник, 8 августа, в Москве и области +22...+24 градуса и дождь, во вторник, 9 августа, прогнозируется до +26.

Москва
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