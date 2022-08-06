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"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве четвертый день подряд

В воскресенье жара сменится грозой

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве четвертый день подряд
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Период аномальной жары в Москве завершится в субботу, характер погоды с воскресенья начнет меняться, прогнозирует Гидрометцентр России.

В столице четвертый день подряд объявляется предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.

"В дневные часы сильная жара с температурой 30...33°С", - говорится в предупреждении, которое действует с 6:00 до 18:00 субботы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу", что Москва в субботу пройдет пик жаркой летней погоды. По его словам, в столичном регионе ожидается очень жаркий день - до 32, по области до 33 градусов.

Вильфанд назвал воскресенье, 7 августа, "очень сложным днем". При комфортной температуре воздуха в Москве ожидается резкая смена погоды: усиление ветра до 20 м/с, кратковременные, но интенсивные дожди, грозы и град.

В метеобюро столицы "Интерфаксу" сообщили, что в пятницу на главной московской метеостанции (ВДНХ) было зафиксировано 30,2 градуса. В центре города (Балчуг) температура воздуха приблизилась к 32 градусам.

"Пятница выдалась жаркой, но температурный рекорд дня остался за 5 августа 2010 года - 36,6 градуса", - пояснил представитель метеобюро.

По данным синоптиков, самый жаркий день лета и всего 2022 года был зафиксирован 11 июля. На базовой метеостанции города (ВДНХ) было зафиксировано 32,8 градуса.

Москва Гидрометцентр
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