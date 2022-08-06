Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в Москве

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Синоптики предупредили жителей российской столицы о дожде с грозой и сильном ветре в субботу.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, 6 августа в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 23 часов местами в г. Москве ожидается гроза с дождем, при грозе - усиление ветра с порывами 15-17 м/с", - говорится в сообщении главного управления МЧС России по столице.

Водителям рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию до впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.