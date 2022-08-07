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"Оранжевый" уровень погодной опасности объявили в Москве пятый день подряд

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Погода в московском регионе в воскресенье будет неустойчивой, ожидается комплекс опасных метеорологических явлений, сообщает Гидрометцентр России.

По информации синоптиков, в Москве объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень опасности сразу по двум причинам - из-за сильной жары и грозы с ливнями и штормовым ветром до 23-25 м/с.

"Очень высокая температура", - говорится в предупреждении Гидрометцентра, которое действует с 14:00 до 19:00 воскресенья.

"Сильный ливень, очень сильный дождь", - уточняется в другом предупреждении, которое действует с 15:00 до полуночи воскресенья.

Кроме того, в разделе "Экстренная информация" Гидрометцентр опубликовал разъяснения о грядущих неблагоприятных погодных условиях в столичном регионе.

"В дневные часы 7 августа в Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха 30...32°", - говорится в первом сообщении.

Во втором уточняется, что с 14:00 до полуночи в Москве ожидается сильный ливневый дождь, очень сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 18-23 м/с. Аналогичные погодные условия, но только с порывами ветра до 25 м/с, прогнозируются в Подмосковье с 11:00 до полуночи.

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявляется в Москве пятый день подряд.

Москва Гидрометцентр России
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