Филиал Исторического музея построят в Москве в 2024 году

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Экспозиционно-выставочный центр для филиала Государственного исторического музея построят в Москве в 2024 году, сообщили во вторник в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства.

"Четырехэтажный музейный комплекс общей площадью 10,7 тыс. кв. м построят в центре Москвы. Завершить строительство центра планируется в 2024 году. В его стенах будет размещена историческая экспозиция, посвященная 500-летию основания московского Новодевичьего монастыря", - говорится в сообщении.

Здание оснастят современными мультимедийными средствами для создания выставок. На новой площадке планируется организовывать церковно-археологические, историко-культурные и искусствоведческие проекты. Также тут можно будет проводить научные конференции и семинары.

На территории объекта появится стоянка для посетителей музея и туристических автобусов.

Специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию для получения положительного заключения Главгосэкспертизы. Также оформляются договоры и соглашения с ресурсоснабжающими организациями для технологического присоединения объекта и выноса действующих коммуникаций.