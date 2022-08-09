Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:06

Филиал Исторического музея построят в Москве в 2024 году

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Экспозиционно-выставочный центр для филиала Государственного исторического музея построят в Москве в 2024 году, сообщили во вторник в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства.

"Четырехэтажный музейный комплекс общей площадью 10,7 тыс. кв. м построят в центре Москвы. Завершить строительство центра планируется в 2024 году. В его стенах будет размещена историческая экспозиция, посвященная 500-летию основания московского Новодевичьего монастыря", - говорится в сообщении.

МоскваРезиденцию подмосковного митрополита перенесут из Новодевичьего монастыряЧитать подробнее

Здание оснастят современными мультимедийными средствами для создания выставок. На новой площадке планируется организовывать церковно-археологические, историко-культурные и искусствоведческие проекты. Также тут можно будет проводить научные конференции и семинары.

На территории объекта появится стоянка для посетителей музея и туристических автобусов.

Специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию для получения положительного заключения Главгосэкспертизы. Также оформляются договоры и соглашения с ресурсоснабжающими организациями для технологического присоединения объекта и выноса действующих коммуникаций.

Москва Исторический музей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Подрядчика задержали по делу о гибели рабочих в коллекторе в Москве

Подрядчика задержали по делу о гибели рабочих в коллекторе в Москве

В центре Москвы убрали загрязнение с поверхности Москвы-реки

В Москве у Крымского моста очищают поверхность Москвы-реки

На юго-востоке Москвы рабочие провалились в канализационный колодец

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве четвертый день подряд

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве четвертый день подряд

Четверо москвичей задержаны по делу о нелегальном обмене валюты

У надзора не было претензий к противопожарным системам склада Ozon в Истре

Экстренные службы установили связь с работниками горящего склада Ozon в Подмосковье

Пожарный поезд привлекли для тушения склада Ozon в Истре

В Подмосковье загорелся склад на площади 20 тыс. кв. м

В Подмосковье загорелся склад на площади 20 тыс. кв. м
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });