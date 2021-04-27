Резиденцию подмосковного митрополита перенесут из Новодевичьего монастыря

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Резиденция патриаршего наместника подмосковных приходов, митрополита Крутицкого и Коломенского будет теперь находится в Николо-Угрешском монастыре в городе Дзержинский. Такой указ подписал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает сайт Московского патриархата.

Кроме резиденции митрополита, в монастыре разместится управление Московской митрополии и Коломенской епархии, образованных 13 апреля решением Синода.

14 апреля митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, руководивший приходами Подмосковья почти 44 года, попросил патриарха отпустить его на покой. Его просьба была удовлетворена. Два дня спустя Синод назначил новым фактическим руководителем приходов области правящего архиерея Кубани и бывшего главы Белорусской православной церкви митрополита Павла.

До сих пор резиденция подмосковного митрополита располагалась в Новодевичьем монастыре Москвы, который теперь, согласно тому же указу патриарха, приобретает статус ставропигиального, то есть находящегося в непосредственном управлении главы РПЦ. Ставропигиальный статус сохранится и за Николо-Угрешской обителью.