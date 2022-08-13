Число новых случаев COVID-19 в Москве снижается третий день подряд

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Москве за сутки зафиксировали более 7,1 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

В столице зафиксировано 7 147 новых случаев заражения COVID-19. Накануне сообщалось о 7 381 инфицированных. Таким образом, данный показатель снижается третий день подряд.

За сутки были госпитализированы 324 человека.

За 24 часа скончались 23 человека, инфицированных коронавирусом. Общее число умерших с COVID-19 в столице достигло 44 677.

Выздоровели за сутки 6 133 пациентов.