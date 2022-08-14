Несколько человек пострадали из-за утечки неизвестного вещества в Москве

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Утечка неизвестного газообразного вещества произошла в жилом доме на юго-востоке Москвы, несколько человек пострадали, сообщает столичное управление Роспотребнадзора.

Там уточнили, что утечка произошла вечером в воскресенье в доме №11 на улице 40-летия Октября. Жителей дома вывели на улицу до выяснения обстоятельств.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве в ЮВАО и окружного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" выехали на место для оценки ситуации и решения вопроса о проведении лабораторно-инструментальных исследований. Ситуация остается на контроле столичного Роспотребнадзора.

В столичном департаменте здравоохранения сообщили "Интерфаксу", что после отравления газообразным веществом в доме на проспекте 40-летия Октября в Москве были госпитализированы две женщины. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет. Также пострадал мужчина, он от госпитализации отказался.

Кроме того, в департаменте заявили, что информация о пострадавших медицинских работниках не соответствует действительности.