"Мосгаз" не обнаружил утечек бытового газа на месте отравления на юго-востоке столицы

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Сетевой газ не был причиной инцидента в многоквартирном доме на юго-востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства в воскресенье.

"Лабораторией АО "Мосгаз" утечек сетевого газа не обнаружено. Из дома эвакуированы около 40 человек, два человека госпитализированы", - говорится в сообщении.

В многоквартирном доме по адресу: проспект 40 лет Октября, д. 11 работают пожарно-спасательные подразделения и специалисты АО "Мосгаз", уточнили в мэрии.

Все подъезды дома проверяются с помощью газоанализатора, берутся пробы. Проводится вентилирование подъездов.

"На месте инцидента организован оперативный штаб городских служб", - резюмировали в горадминистрации.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ЮВАО произошла утечка неизвестного газообразного вещества, которым отравились несколько человек.