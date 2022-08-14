Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

"Мосгаз" не обнаружил утечек бытового газа на месте отравления на юго-востоке столицы

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Сетевой газ не был причиной инцидента в многоквартирном доме на юго-востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства в воскресенье.

МоскваНесколько человек пострадали из-за утечки неизвестного вещества в МосквеЧитать подробнее

"Лабораторией АО "Мосгаз" утечек сетевого газа не обнаружено. Из дома эвакуированы около 40 человек, два человека госпитализированы", - говорится в сообщении.

В многоквартирном доме по адресу: проспект 40 лет Октября, д. 11 работают пожарно-спасательные подразделения и специалисты АО "Мосгаз", уточнили в мэрии.

Все подъезды дома проверяются с помощью газоанализатора, берутся пробы. Проводится вентилирование подъездов.

"На месте инцидента организован оперативный штаб городских служб", - резюмировали в горадминистрации.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ЮВАО произошла утечка неизвестного газообразного вещества, которым отравились несколько человек.

Москва Мосгаз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Несколько человек пострадали из-за утечки неизвестного вещества в Москве

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за жары

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за жары

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за жары с 13 по 15 августа

Подрядчик отправлен под домашний арест по делу о гибели рабочих в коллекторе в Москве

Подрядчик отправлен под домашний арест по делу о гибели рабочих в коллекторе в Москве

Европейская жара дойдет до Москвы к концу недели

Европейская жара дойдет до Москвы к концу недели

Реставрацию "Дома с атлантами" на Солянке завершат до конца года

Реставрацию "Дома с атлантами" на Солянке завершат до конца года

Подрядчика задержали по делу о гибели рабочих в коллекторе в Москве

Подрядчика задержали по делу о гибели рабочих в коллекторе в Москве

В центре Москвы убрали загрязнение с поверхности Москвы-реки

В Москве у Крымского моста очищают поверхность Москвы-реки

На юго-востоке Москвы рабочие провалились в канализационный колодец

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });