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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

В Кунцеве построят многоэтажную парковку для беспилотного транспорта

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Мосгосстройнадзор сообщил, что выдано разрешение на строительство многоуровневого паркинга с помещениями для беспилотного транспорта в составе ЖК "СберСити" в районе Кунцево, рядом с дервней Захарково.

Это будет семиэтажный паркинг с еще одним этажом под землей. Он будет рассчитан на 1 190 машино-мест. Кроме этого, там будет 147 парковочных мест с возможностью зарядки электромобилей и 66 мест для мотоциклов.

"На территории паркинга появятся автомойка, а также станция сбора мусора и помещение для беспилотных транспортных средств", - рассказали в комитете.

Ранее застройщик получил разрешения на строительство жилых корпусов в составе кварталов В10, В11/12 и В19, а также двух офисных центров.

Жилой комплекс "СберСити" будет построен в рамках проекта комплексного развития территории "Рублево-Архангельское". в него войдут жилые здания, офисные кварталы, а также объекты инфраструктуры. Там разобьют городские парки, откроют спортивные площадки, оборудуют велосипедные маршруты и зоны для пикников. Активное строительство там начнется в конце 2022 - начале 2023 года.

В перспективе в районе будет построена ветка метро.

Рублево-Архангельская линия метро соединит "Москва-Сити" с деловым кластером в Рублево-Архангельском. Ее длина составит около 19 км, а маршрут пройдет через Строгино, Кунцево, Пресненский район Москвы и Хорошево-Мневники с заходом в Одинцовский и Красногорский округа Московской области.

Мосгосстройнадзор СберСити Кунцево Москва Рублево=Архангельское
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