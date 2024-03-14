В Москве часть трамвайной сети хотят сделать беспилотной к 2030 году

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Москве к 2030 году значительная часть трамвайной сети станет беспилотной, что на 27% сократит количество непунктуальный рейсов трамваев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сказано в презентации в блоге мэра.

Предполагается, что в городе будут запускать маршруты с беспилотными трамваями: "Сначала движение будет контролировать водитель, но к 2030 году значительная часть трамвайной сети станет беспилотной".

Отмечается, что благодаря беспилотным технологиям к 2030 году в Москве на 27% сократится количество непунктуальных рейсов трамваев.

Также до 2030 года появится поезд метро с элементами беспилотного управления.

Мэр считает, что системы с элементами беспилотного вождения повысят "безопасность для пассажиров и эффективность работы транспорта".

Кроме того, до 2030 году планируется внедрить еще несколько сервисов, основанных на умных нейросетях, среди которых умная маршрутная сеть наземного транспорта с функцией актуализации на основе предсказывающей аналитики. Также появится динамическое перераспределение транспорта на отдельных маршрутах с целью сокращения времени ожидания на остановках.