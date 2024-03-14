Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

В Москве часть трамвайной сети хотят сделать беспилотной к 2030 году

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Москве к 2030 году значительная часть трамвайной сети станет беспилотной, что на 27% сократит количество непунктуальный рейсов трамваев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сказано в презентации в блоге мэра.

Предполагается, что в городе будут запускать маршруты с беспилотными трамваями: "Сначала движение будет контролировать водитель, но к 2030 году значительная часть трамвайной сети станет беспилотной".

Отмечается, что благодаря беспилотным технологиям к 2030 году в Москве на 27% сократится количество непунктуальных рейсов трамваев.

Также до 2030 года появится поезд метро с элементами беспилотного управления.

Мэр считает, что системы с элементами беспилотного вождения повысят "безопасность для пассажиров и эффективность работы транспорта".

Кроме того, до 2030 году планируется внедрить еще несколько сервисов, основанных на умных нейросетях, среди которых умная маршрутная сеть наземного транспорта с функцией актуализации на основе предсказывающей аналитики. Также появится динамическое перераспределение транспорта на отдельных маршрутах с целью сокращения времени ожидания на остановках.

Сергей Собянин Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аэроэкспрессы в Шереметьево в выходные марта и апреля отправятся с Савеловского вокзала

В Москве разделение ключа расшифрования системы ДЭГ пройдет 14 марта

Морозы вернутся в Москву после оттепели 8 марта

В Москву и Подмосковье на этой неделе вернутся морозы

Гололедица ожидается вечером в воскресенье в Москве

Гололедица ожидается вечером в воскресенье в Москве

В московском метро прервано движение от "Печатников" до "Чкаловской"

Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });