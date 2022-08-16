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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

"Улыбка радуги" откроет более 50 магазинов в Москве в этом году

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Сеть "Улыбка радуги", работающая в формате дрогери, с начала 2022 года открыла 20 магазинов в Москве и планирует открыть еще более 30 до конца года.

За последние пять лет сеть выросла в Москве в четыре раза, около 40 новых магазинов открываются ежегодно. В следующем году количество московских магазинов компании увеличится до 300.

Совокупный объем инвестиций в открытия 2022 года составит около 200 млн рублей, говорится в сообщении компании.

"Наша сеть стабильно развивается на московском рынке ритейла, несмотря на его насыщенность. Этому способствует не только наш системный и обстоятельный подход к ведению бизнеса, но и востребованность у покупателей формата дрогери, который становится все более актуальным за счет выгодных цен, компактной площади и понятной навигации", - отметил генеральный директор сети "Улыбка радуги" Алексей Баулин (его слова процитированы в сообщении).

"Улыбка радуги" – сеть магазинов товаров для ухода за собой и за домом. Сеть работает в формате дрогери и является крупнейшей на Северо-Западе и в Поволжье и второй по величине в России, отмечается в сообщении. Под брендом "Улыбка радуги" работают свыше 1 тыс. магазинов общей торговой площадью более 170 тыс. кв. м. в 33 регионах России.

Улыбка радуги Москва
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