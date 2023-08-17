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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

"Улыбка радуги" до конца 2023 года вложит 300 млн рублей в расширение сети

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Сеть "Улыбка радуги", работающая в формате дрогери, до конца 2023 года планирует вложить порядка 300 млн рублей в открытие новых магазинов на территории 13 регионов России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

В частности, новые магазины появятся в Татарстане, Башкирии, Чувашии, а также Архангельской, Владимирской, Вологодской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Челябинской и Ярославской областях, Петербурге и Москве.

"Открытие новых магазинов позволит к началу следующего года обеспечить возможность покупок для более чем 200 тысяч новых покупателей по всей России. (. . .) В текущей рыночной ситуации мы видим возможности не только для расширения сети, но и активного развития собственных торговых марок", - сказал "Интерфаксу" гендиректор "Улыбки радуги" Алексей Баулин.

Площадь каждой торговой точки составляет 120-150 кв. метров. Ассортимент магазинов насчитывает около 10 тысяч товаров.

"Улыбка радуги" - федеральная сеть магазинов косметики и бытовой химии, крупнейшая на Северо-Западе и в Поволжье и вторая по величине в России. В сет и более 1,2 тысячи магазинов в 33 регионах России.

Юрлицом сети является ООО "Дрогери Ритейл". Эта компания, по данным ЕГРЮЛ, на 98% принадлежит петербургскому АО "Торговый дом "ЭРА", на 2% - ООО "Логистические технологии". "Торговый дом "ЭРА", в свою очередь, на 100% принадлежит кипрской Ulybka Investments Ltd.

Выручка "Дрогери Ритейл" в 2022 году составила 2,8 млрд рублей, чистая прибыль - 0,7 млрд рублей.

Улыбка радуги Дрогери Ритейл
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