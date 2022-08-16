Более чем на двух десятках станций и вокзалов в Москве раздают воду из-за жары

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Пассажирам ряда станций железной дороги и метро Москвы раздают питьевую воду во вторник, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

По информации ведомства, воду раздают на станциях метро "Технопарк", "Выхино", "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская".

Кроме того, водой снабжают пассажиров Ярославского, Казанского, Курского, Павелецкого, Киевского, Белорусского, Савеловского и Ленинградского вокзалов, а также железнодорожных станций "Мытищи", "Выхино", "Подольск", "Железнодорожная", "Лобня", "Одинцово", "Тушинская" и автостанции "Орехово".

Наконец, питьевую воду предлагают пассажирам экспресс-автобусов до аэропортов "Домодедово" и "Шереметьево".

Воду раздают из-за высокой температуры воздуха.