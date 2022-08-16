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"Оранжевый" уровень погодной опасности объявили в Москве четвертый день подряд

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявили в Москве четвертый день подряд
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Сухая и жаркая погода сохраняется в столичном регионе, синоптики обещают во вторник до 30-32 градусов.

Гидрометцентр России четвертый день подряд объявляет в Москве предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.

"В дневные часы местами сильная жара 30...32 градуса", - говорится в предупреждении, которое действует до 11:00 среды.

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" уточнили, что температурный рекорд дня был установлен 16 августа 1954 года - 32,4 градуса.

"Вчера максимальная температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) достигала отметки 29,5 градуса", - рассказал представитель метеобюро.

Он добавил, что август в городе пока на 3,5 градуса теплее климатической нормы

По данным синоптиков, самым теплым днем нынешнего лета и всего 2022 года в Москве пока остается 11 июля с температурой 32,8 градуса.

Городские службы из-за аномальной жары работает в усиленном режиме, коммунальщики чаще поливают дорожное полотно и проводят аэрацию. На станциях метро организована раздача воды.

Из-за большого числа отдыхающих московские спасатели усилили патрулирование водных акваторий для оперативного выявления и предотвращения происшествий.

Москва Гидрометцентр России
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