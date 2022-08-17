В Москве не зафиксировали возгораний, которые могут быть причиной неприятного запаха
Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Специалистами МЧС в настоящее время не зафиксированы возгорания в Москве, которые могут являться причинами неприятного запаха в воздухе, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС в среду.
"На данный момент возгораний на территории Москвы, которые могут являться причинами неприятного запаха, не обнаружено. Предположительно причиной может являться действующие три очага лесных пожаров на территории Рязанской области", - говорится в сообщении.
Ситуация находится на особом контроле главного управления МЧС России по столице, подчеркнули в ведомстве.
Специалистами проводится "мониторинг пожароопасной обстановки на территории Москвы и территориях, граничащих с Московской областью".
Ранее в среду утром Рослесхоз сообщил о задымлении на юге и юго-востоке Москвы из-за пожара в Рязанской области.
"На юге, юго-востоке Москвы легкое задымление. Оно пришло с локализованного пожара на землях иных категорий в Рязанской области", - сообщается в телеграм-канале федерального агентства лесного хозяйства.