В Москве не зафиксировали возгораний, которые могут быть причиной неприятного запаха

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Специалистами МЧС в настоящее время не зафиксированы возгорания в Москве, которые могут являться причинами неприятного запаха в воздухе, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС в среду.

"На данный момент возгораний на территории Москвы, которые могут являться причинами неприятного запаха, не обнаружено. Предположительно причиной может являться действующие три очага лесных пожаров на территории Рязанской области", - говорится в сообщении.

Ситуация находится на особом контроле главного управления МЧС России по столице, подчеркнули в ведомстве.

Специалистами проводится "мониторинг пожароопасной обстановки на территории Москвы и территориях, граничащих с Московской областью".

Ранее в среду утром Рослесхоз сообщил о задымлении на юге и юго-востоке Москвы из-за пожара в Рязанской области.

"На юге, юго-востоке Москвы легкое задымление. Оно пришло с локализованного пожара на землях иных категорий в Рязанской области", - сообщается в телеграм-канале федерального агентства лесного хозяйства.