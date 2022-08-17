Часть Нижегородской области накрыл дым от лесных пожаров

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Смог, предположительно, вызванный природным пожаром, накрыл несколько муниципалитетов в Нижегородской области.

Задымление наблюдается в девяти муниципальных образованиях. Спасатели подчеркивают, что "угрозы для жизни и здоровья граждан нет".

Ранее сообщалось, что жители Нижнего Новгорода со вторника ощущают запах гари и наблюдают окутавшую город белую дымку.

Предположительно, причиной этого мог стать природный пожар в Воротынском районе. По данным ГУ МЧС, на утро среды его площадь составляла 2,8 тыс. га, из них 920 га - это болота.