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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:49

Часть Нижегородской области накрыл дым от лесных пожаров

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Смог, предположительно, вызванный природным пожаром, накрыл несколько муниципалитетов в Нижегородской области.

Задымление наблюдается в девяти муниципальных образованиях. Спасатели подчеркивают, что "угрозы для жизни и здоровья граждан нет".

Ранее сообщалось, что жители Нижнего Новгорода со вторника ощущают запах гари и наблюдают окутавшую город белую дымку.

Предположительно, причиной этого мог стать природный пожар в Воротынском районе. По данным ГУ МЧС, на утро среды его площадь составляла 2,8 тыс. га, из них 920 га - это болота.

Нижегородская область
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