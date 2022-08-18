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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:39

Полпред Трутнев сообщил о планах восстановить на ВДНХ павильон Дальнего Востока

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - На территории ВДНХ в Москве могут восстановить ранее сгоревший павильон Дальнего Востока, сообщил журналистам во Владивостоке вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Перед поездкой разговаривал с Сергеем Семеновичем Собяниным, у нас, к сожалению, много лет назад на территории ВДНХ перестал существовать павильон Дальнего Востока. Был пожар, его не стали восстанавливать. Мы с Сергеем Семеновичем договорились, что он поищет земельный участок, и мы постараемся восстановить павильон Дальнего Востока в столице нашей родины", - сказал чиновник.

Он предложил создать экспозицию этого павильона на базе выставки "Улица Дальнего Востока", которая традиционно открывается в рамках Восточного экономического форума.

18 августа он осмотрел павильоны "Улицы Дальнего Востока" и отметил, что уровень экспозиций вырос.

"Улица Дальнего Востока" будет открыта на набережной бухты Аякс в кампусе Дальневосточного федерального университета для гостей и участников VII Восточного экономического форума с 5 по 8 сентября. После окончания форума ее смогут посетить жители и гости города, выставка будет работать до 11 сентября. На выставке будут представлены уникальные особенности регионов Дальнего Востока, их экономический потенциал, туристические возможности и культурные традиции.

ВДНХ Москва Дальний Восток Сергей Собянин Юрий Трутнев Владивосток ДВФУ ВЭФ Аякс
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