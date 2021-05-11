В павильон "Космос" на ВДНХ вернули портрет Гагарина

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В павильон "Космос" на ВДНХ под купол вернули панно с фотопортретом Юрия Гагарина, которое там находилось с 1983 года до середины 2010-х годов и затем было демонтировано, сообщил сайт мэрии Москвы.

Фотопортрет Гагарина с белым голубем в руках сделал в Болгарии 7 мая 1961 года журналист "Комсомольской правды" Павел Барашев. Он успел сфотографировать космонавта, когда ему передал голубя болгарский пионер. Для ВДНХ снимок перенесли на панно диаметром десять метров.

"В 2018 году после реставрации павильона "Космос" в нем открылся центр "Космонавтика и авиация", - сообщила сайту мэрии заммэра города Наталья Сергунина. - В год 60-летия полета Юрия Алексеевича на историческое место вернулось панно с его портретом".

Она отметила, что постепенно история ВДНХ возрождается, а также восстанавливается первоначальный облик и красота архитектурных памятников комплекса.