Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:09Заразились
на 10.05В России 4 888 727+8 465В мире 158 620 404+294 086

В павильон "Космос" на ВДНХ вернули портрет Гагарина

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В павильон "Космос" на ВДНХ под купол вернули панно с фотопортретом Юрия Гагарина, которое там находилось с 1983 года до середины 2010-х годов и затем было демонтировано, сообщил сайт мэрии Москвы.

Фотопортрет Гагарина с белым голубем в руках сделал в Болгарии 7 мая 1961 года журналист "Комсомольской правды" Павел Барашев. Он успел сфотографировать космонавта, когда ему передал голубя болгарский пионер. Для ВДНХ снимок перенесли на панно диаметром десять метров.

"В 2018 году после реставрации павильона "Космос" в нем открылся центр "Космонавтика и авиация", - сообщила сайту мэрии заммэра города Наталья Сергунина. - В год 60-летия полета Юрия Алексеевича на историческое место вернулось панно с его портретом".

Она отметила, что постепенно история ВДНХ возрождается, а также восстанавливается первоначальный облик и красота архитектурных памятников комплекса.

ВДНХ Наталья Сергунина Юрий Гагарин Космос Москва Болгария

Новости по теме

Новости

В московском метро прервано движение от "Молодежной" до "Киевской"

В Москве начали отключать отопление

В Москве начали отключать отопление

В Москве прошел салют в честь Дня Победы

В Москве прошел салют в честь Дня Победы

Парад Победы завершился в Москве

Парад Победы завершился в Москве

Парад Победы начался в Москве

Погода позволит провести авиационную часть победы в Москве

В День Победы салют в Москве дадут из 16 точек

В День Победы салют в Москве дадут из 16 точек

В центре Москвы 9 мая ограничат движение на дорогах

В Москве за день выпало около 75% месячной нормы осадков

В Москве за день выпало около 75% месячной нормы осадков

На Москву обрушилось почти 60% месячной нормы осадков

На Москву обрушилось почти 60% месячной нормы осадков
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');