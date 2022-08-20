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В Москве новая неделя начнется с повышения температуры воздуха

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Прошедший в субботу в отдельных районах Москвы дождь не изменит текущую погодную ситуацию, и рабочая неделя начнется с повышения температуры воздуха, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Рассчитывать на дожди в ближайшие дни не приходится, условий для их выпадения нет. Осадки, которые сегодня наблюдались в Москве, это прямо как из песни - одна дождинка еще не дождь. Поэтому выпавшие осадки - где-то их не было вообще, где-то выпало один-два миллиметра - они очень фрагментарные, это не осадки, которые существенно изменят ситуацию", - сказал Вильфанд.

Он напомнил, что Гидрометцентр выпускал на субботу прогноз о кратковременных небольших дождях, и это "адекватно ситуации". "Это дождинки, ни завтра, ни послезавтра, до середины следующей недели осадков не прогнозируется, циркуляция антициклональная. Облачность будет и завтра, и в первой половине дня понедельника", - уточнил Вильфанд.

Он добавил, что Гидрометцентр выпустил на выходные "прогноз оранжевого уровня опасности, что связано с повышением в Москве и отдельных регионах Московской области класса пожарной опасности до пятого, до чрезвычайного". "Это не означает, что будут пожары, это предупреждение о том, что нужно быть очень-очень аккуратными в лесу, не допускать небрежности", - пояснил научный руководитель Гидрометцентра.

Он сообщил, что с понедельника жителей столичного региона ждет еще одна опасность, связанная с повышением температуры воздуха до 30 градусов, а 23 и 24 августа прогнозируется до 33 градусов тепла, и это "очень жарко". "С одной стороны пятый класс пожарной опасности, потому что осадков давно нет и высокая температура, и традиционная в этом году опасность жаркой погоды", - добавил Вильфанд.

Москва Роман Вильфанд
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