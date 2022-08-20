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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве до понедельника

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве до понедельника
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столице 20-22 августа до предпоследнего, "оранжевого" уровня.

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"Чрезвычайно высокая пожарная опасность", - говорится в предупреждении, которое действует с 15:00 субботы до 14:00 понедельника.

По прогнозу синоптиков, в выходные в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха в дневные часы составит 25-27 градусов.

С понедельника в город вернется 30-градусная жара.

Ранее о высокой пожароопасности 5-го класса жителей Москвы предупредил столичный главк МЧС.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в столице приняты дополнительные меры, чтобы не допустить пожаров в лесах и парках.

"Во всех административных округах рядом с парковыми и лесопарковыми зонами выставлены посты дежурной поливомоечной техники. Увеличено число патрулирований мест отдыха населения", - рассказал Бирюков.

По его словам, в Москву может вернуться запах гари, так как погодные условия и направление ветра в субботу могут способствовать переносу в столицу воздушных масс из районов пожаров в Рязанской и Владимирской областях.

Москва Гидрометцентр
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