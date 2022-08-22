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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Москвичей предупредили о жаре выше 30 градусов со вторника по четверг

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Спасатели предупреждают жителей Москвы о жаре со вторника по четверг.

"По информации синоптиков Росгидромета, в период с 23 по 25 августа местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 30...33°С", - говорится в сообщении столичного главка МЧС в понедельник.

Спасатели рекомендуют в жаркую погоду избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор и пить больше воды.

По данным ведомства, в столице также ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класса) со вторника по четверг.

МЧС Москва
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