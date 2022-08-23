Вторник стал самым жарким днем с начала августа в Москве

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Воздух на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 16:00 вторника успел раскалиться до 31,8 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Сегодня в столице самый жаркий день с начала августа", - сказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что предыдущий максимум месяца принадлежал 6 августа - 31,7 градуса.

В метеобюро напомнили, что абсолютный температурный рекорд дня был установлен 23 августа 1972 года - 34,2 градуса.

"Сегодня этот рекорд побит не будет", - добавили в метеобюро.

По данным синоптиков, самым жарким днем нынешнего лета и всего 2022 года пока остается 11 июля. Главная столичная метеостанция на ВДНХ зафиксировала тогда температуру 32,8 градуса.

Из-за аномальной жары до 30-33 градусов в Москве как минимум до 18:00 среды действует повышенный, "оранжевый" уровень погодной опасности.

Кроме того, с 20 августа в городе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса.

Мэр столицы Сергей Собянин попросил пожилых москвичей без необходимости не выходить на улицу. В городе открыты свыше 160 комнат прохлады с кондиционерами и питьевой водой.