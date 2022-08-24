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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

В Москве заочно арестован директор швейцарской Winterberg Group Кройхер

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы по ходатайству следствия МВД заочно арестовал директора швейцарской компании Winterberg Group, гражданина Германии Фабиана Кройхера. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В отношении Кройхера судом избрана мера пресечения виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания на территории Российской Федерации или с момента передачи его правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации", - сообщили агентству в суде в среду.

Кройхеру заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Он объявлен в розыск.

Как сообщалось, уголовное дело, фигурантом которого стал Кройхер, включает два эпизода мошенничества и связано с расследованием обстоятельств хищения и продажи контрольного пакета российского ООО "Брайнстон" и 52,4% акций кипрской BelkaCar Ltd.

Ранее по этому делу были арестованы двое бизнесменов – гражданин ФРГ Ральф Новак и россиянин Ильнур Азмуханов.

Похищенные ценные бумаги российской компании следствие оценивает в 2,1 млн евро, а общий ущерб по делу составляет 47 млн евро, отмечала газета "Коммерсантъ".

Winterberg Group Фабиан Кройхер
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