Суд в Москве приговорил к пяти годам колонии немецкого бизнесмена Ральфа Новака
Он признан виновным в особо крупном мошенничестве
Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Тушинский суд Москвы назначил пять лет колонии общего режима немецкому бизнесмену Ральфу Новаку по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
Новаку также назначен штраф в размере 800 тыс. руб.
Второго фигуранта дела - Ильнура Азмуханова - суд приговорил к четырем годам колонии со штрафом в размере 500 тыс. руб.
Суд взыскал с осужденных более 393 млн руб. по иску потерпевшей стороны о возмещении материального ущерба.
Фигуранты признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Как сообщалось, уголовное дело связано с хищением и продажей контрольного пакета российской компании "Брайнстон" и 52,4% акций кипрской BelkaCar Ltd. - каршерингового оператора.
В России по этому делу заочно арестован и объявлен в розыск предприниматель и филантроп Борис Зимин (признан в РФ иноагентом) - сын основателя компании "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") Дмитрия Зимина.
Также в РФ по делу заочно арестован учредитель швейцарской инвестиционной компании Bryanston Group Фабиан Кройхер.
Как сообщалось, Азмуханов - инвестиционный директор фонда Winterberg, Новак - гендиректор компании Singular.
В ходе прений сторон гособвинение просило суд назначить фигурантам восемь и семь лет колонии соответственно. Прокуратура предложила суду в полном объеме удовлетворить иск потерпевшей стороны на 4 млрд руб.
Потерпевшим по делу выступает соучредитель Bryanston Бенедикт Соботка.