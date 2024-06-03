Суд в Москве приговорил к пяти годам колонии немецкого бизнесмена Ральфа Новака

Он признан виновным в особо крупном мошенничестве

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Тушинский суд Москвы назначил пять лет колонии общего режима немецкому бизнесмену Ральфу Новаку по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

Новаку также назначен штраф в размере 800 тыс. руб.

Второго фигуранта дела - Ильнура Азмуханова - суд приговорил к четырем годам колонии со штрафом в размере 500 тыс. руб.

Суд взыскал с осужденных более 393 млн руб. по иску потерпевшей стороны о возмещении материального ущерба.

Фигуранты признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщалось, уголовное дело связано с хищением и продажей контрольного пакета российской компании "Брайнстон" и 52,4% акций кипрской BelkaCar Ltd. - каршерингового оператора.

В России по этому делу заочно арестован и объявлен в розыск предприниматель и филантроп Борис Зимин (признан в РФ иноагентом) - сын основателя компании "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") Дмитрия Зимина.

Также в РФ по делу заочно арестован учредитель швейцарской инвестиционной компании Bryanston Group Фабиан Кройхер.

Как сообщалось, Азмуханов - инвестиционный директор фонда Winterberg, Новак - гендиректор компании Singular.

В ходе прений сторон гособвинение просило суд назначить фигурантам восемь и семь лет колонии соответственно. Прокуратура предложила суду в полном объеме удовлетворить иск потерпевшей стороны на 4 млрд руб.

Потерпевшим по делу выступает соучредитель Bryanston Бенедикт Соботка.