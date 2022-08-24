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Власти Москвы ввели цифровой сервис для приватизации квартир

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Москве упростили приватизацию жилья с помощью цифрового сервиса, рассказали в пресс-службе Департамента городского имущества.

Департамент объединил и перевел в онлайн государственные услуги по приватизации и деприватизации жилья. Чиновники считают, что подача заявления о приватизации в электронной форме поможет москвичам сэкономить время. Возможность подачи заявления в центрах "Мои документы" сохранится.

Оформление приватизации квартир должно занимать 46 рабочих дней, без учета сроков приостановлений.

"При передаче жилого помещения в собственность города срок предоставления услуги составит не более 23 рабочих дней, без учета сроков приостановлений. При этом с жильцами будет заключен договор социального найма, и они продолжат проживать в квартирах", - рассказал через пресс-службу глава департамента Максим Гаман.

В 2021 году в департамент поступило более 12 тысяч обращений о приватизации жилья, с начала 2022 года - более 8 тысяч.

С 2022 года единая услуга по приватизации и деприватизации жилья называется "Заключение договоров передачи жилых помещений в собственность граждан или собственность города Москвы". Все услуги департамента городского имущества в жилищной сфере - сейчас их семь - можно получить дистанционно на портале mos.ru.

На начало 2021 года в городе оставалось менее 9% неприватизированных жилых помещений. Приватизация продолжается 1991 года, с февраля 2017 года она объявлена бессрочной.

Москва Максим Гаман Департамент городского имущества
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