Самой дешевой арендной квартирой в Москве в августе стала "однушка" за 25 тыс. руб.

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Самый экономичным вариантом найма квартиры в "старой" Москве стала "однушка" в Гольянове за 25 тыс. рублей в месяц, подсчитали в "Инком-Недвижимость".

"На первом месте в августовском списке самых экономичных старомосковских квартир внаем - "однушка" за 25 тыс. рублей. Жилье располагается на втором этаже кирпичного пятиэтажного дома на Байкальской улице, в 20 минутах ходьбы от станции метро "Щелковская"", - говорится в сообщении.

Общая площадь квартиры составляет 32 кв. м, размер кухни - 5 кв. м. Квартира со свежим косметическим ремонтом, в наличии вся необходимая мебель и бытовая техника, балкон застеклен. Данное предложение адресовано одному или двум арендаторам, размещение животных запрещено.

На втором месте рейтинга находится объект со ставкой найма 26 тыс. рублей: это однокомнатная квартира на пятом этаже панельного девятиэтажного дома на проспекте Буденного, в 10 минутах ходьбы от станции МЦК "Соколиная Гора". Общий метраж квартиры составляет 32 "квадрата", площадь кухни - 6 кв. м. Имеется необходимая мебель, новый диван, кухонный гарнитур и бытовая техника. Жилплощадь сдается строго для одной квартирантки.

Третье место занимает лот за 27 тыс. рублей. В аренду сдается квартира с полной обстановкой и комплектом бытовой техники. Жилплощадь находится на третьем этаже панельной пятиэтажки на Утренней улице, в 5 минутах ходьбы от станции метро "Перово".

Площадь квартиры составляет также 32 кв. м, габариты кухни - 5 кв. м, санузел раздельный, пол паркетный в хорошем состоянии. Жилье сдается квартирантам без детей и животных.