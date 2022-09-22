Квартиры в Москве сдаются в аренду втрое быстрее, чем весной

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Москве высокий сезон уменьшил экспозицию аренды квартир на треть, подсчитали в Инком-Недвижимость.

"В этом году традиционно высокий сезон по уровню спроса на 30% отстает от прошлогоднего и соответствует показателям 2020 года. Но на фоне весенне-летнего штиля на рынке активизация арендаторов выглядит значительной - число заявок на подбор вариантов и сделок выросло на 35%", - говорится в исследовании компании.

Сроки экспозиции ликвидного жилья остались те же, что и год назад, - 1-3 дня. При этом оживление спроса позволило арендодателям повышать ставки: 67% их них оценивают свои объекты дороже в среднем на 5%. При дальнейшем росте спроса средняя стоимость вариантов категорий эконом и супер-эконом может увеличиться на 5-10%.

Пока предложение уменьшается за счет эконом-вариантов - объем экспозиции найма в старых границах Москвы уменьшился на 33%.

Наибольший объем предложения найма старомосковского жилья зафиксирован аналитиками в районах Пресненский (12% в общем составе). В целом в Центральном округе сосредоточено более трети (38%) сдаваемых старомосковских объектов.