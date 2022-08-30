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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

Москвичей предупредили о грозе с дождем с вечера вторника до утра среды

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей столицы о грозе с дождем с вечера вторника до утра среды.

"В ближайшие 1-2 часа 30 августа с сохранением до 06:00 утра 31 августа в г. Москве ожидаются грозы с дождём. При грозе порывы ветра 15-17 м/с", - говорится в сообщении столичного главка МЧС.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, не парковать автомобили вблизи деревьев.

Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Москва МЧС
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