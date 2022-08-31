Синоптики спрогнозировали резкое изменение погоды и похолодание в Москве со среды

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Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Надвигающийся на Москву с северо-запада небольшой циклон изменит погодную ситуацию в столичном регионе, и стоящая последние две недели жаркая погода сменится дождями и понижением температуры, следует из сообщения, опубликованного на сайте Гидрометцентра России.

"В среду, 31 августа ожидается прохождение небольшого циклона с северо-запада. Небо нахмурится, днем пройдет дождь с грозой, местами ветер будет дуть с порывами до 17 метров в секунду. Ночью дождь ожидается небольшим. Термометры покажут в Москве от 15 до 17 градусов, по области от 12 до 17 градусов, днем температура повысится в Москве только до +20", - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что такая погода считается чуть холоднее нормы последнего дня лета. 30 августа днем в Москве было +27,7 градусов.

"1 сентября, в День знаний, прогнозируется дальнейшее похолодание и небольшой дождь. Температура ночью и утром в Москве от 7 до 9 градусов, по области от 5 до 10 градусов. Днем температура в Москве всего 12...14 градусов, по области до 16 тепла, ветер западный и северо-западный, 6-11 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Ранее МЧС предупредил жителей столицы о грозе с дождем с вечера вторника до утра среды.