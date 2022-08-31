Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

Синоптики спрогнозировали резкое изменение погоды и похолодание в Москве со среды

Синоптики спрогнозировали резкое изменение погоды и похолодание в Москве со среды
Фото: Marica van der Meer/Arterra/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Надвигающийся на Москву с северо-запада небольшой циклон изменит погодную ситуацию в столичном регионе, и стоящая последние две недели жаркая погода сменится дождями и понижением температуры, следует из сообщения, опубликованного на сайте Гидрометцентра России.

"В среду, 31 августа ожидается прохождение небольшого циклона с северо-запада. Небо нахмурится, днем пройдет дождь с грозой, местами ветер будет дуть с порывами до 17 метров в секунду. Ночью дождь ожидается небольшим. Термометры покажут в Москве от 15 до 17 градусов, по области от 12 до 17 градусов, днем температура повысится в Москве только до +20", - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что такая погода считается чуть холоднее нормы последнего дня лета. 30 августа днем в Москве было +27,7 градусов.

"1 сентября, в День знаний, прогнозируется дальнейшее похолодание и небольшой дождь. Температура ночью и утром в Москве от 7 до 9 градусов, по области от 5 до 10 градусов. Днем температура в Москве всего 12...14 градусов, по области до 16 тепла, ветер западный и северо-западный, 6-11 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Ранее МЧС предупредил жителей столицы о грозе с дождем с вечера вторника до утра среды.

Москва Гидрометцентр России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Москвичей предупредили о грозе с дождем с вечера вторника до утра среды

В Москве предложили ограничить скорость электросамокатов на территории Кремля

В Москве предложили ограничить скорость электросамокатов на территории Кремля

Смог и запах гари вернулись в Москву

Смог и запах гари вернулись в Москву

Ожидающиеся в понедельник дожди помогут в борьбе со смогом в Москве

Ожидающиеся в понедельник дожди помогут в борьбе со смогом в Москве

Москва третий день подряд бьет температурные рекорды

Москва третий день подряд бьет температурные рекорды

Московский международный кинофестиваль откроется фильмом "Сердце Пармы"

Московский международный кинофестиваль откроется фильмом "Сердце Пармы"

Жара в Москве сохранится до конца недели

Жара в Москве сохранится до конца недели

Температурный максимум 1988 года побит в Москве

Пожар на складе в Москве, где погиб человек, ликвидирован

Пожар на складе в Москве, где погиб человек, ликвидирован

Склад загорелся на севере Москвы, есть погибший и пострадавшие

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });