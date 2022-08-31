Ипподром на севере Москвы реконструируют без изменения площади

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Реконструкцию Московского ипподрома в Северном Административном округе одобрили на градостроительно-земельной комиссии столицы, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Разрешено провести реконструкцию ипподрома в существующих параметрах, без изменения суммарной площади", - говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что ипподром площадью около 40 590 кв. м расположен на земельном участке, площадь которой ориентировочно составляет 41,7 га.

На территории объекта может быть возведена гостиница на 60 номеров для нужд ипподрома, объекты общественного питания, паркинг и склады. Конюшни смогут разместить более 1 140 лошадей.

Заявители – АО "Росипподромы" и АНО "РСИ".