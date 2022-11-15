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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

В Москве одобрен проект планировки для строительства въезда на ипподром

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Власти Москвы одобрили проект планировки территории для строительства нового въезда Центрального ипподрома, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Площадь разработки проекта - 16,6 га. Он предусматривает реконструкцию улицы Нижняя и строительство нового участка улично-дорожной сети (УДС).

"Строительство участка УДС позволит повысить связность территории квартала, обеспечить дополнительный въезд и выезд с территории Центрального Московского ипподрома и жилого квартала, а также повысить доступность станций внеуличного транспорта, - сказала глава комитета Анастасия Пятова. - Протяженность реконструируемого участка улицы Нижняя составит 0,65 км, нового участка УДС - 1,45 км".

По ее словам, на обоих участках предусмотрено по одной полосе движения в каждом направлении. Ширина тротуаров составит по 2,25 м.

Проект реконструкции ипподрома был одобрен в августе. Предполагается, что он будет реконструирован без изменения суммарной площади. Ипподром около 40,5 тыс. кв. м расположен на земельном участке, площадь которого ориентировочно составляет 41,7 га.

Москва Московский ипподром Москомстройинвест Анастасия Пятова
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