Глава совета директоров "ЛУКОЙЛа" Равиль Маганов погиб, выпав из окна больницы

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Равиль Маганов погиб, упав из окна Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве, сообщил в четверг "Интерфаксу" информированный источник.

"Сегодня утром Маганов выпал из окна палаты ЦКБ. От полученных травм он скончался", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Маганов в 1980-х годах работал в "Лангепаснефтегазе", вошедшем затем в состав "ЛУКОЙЛа". С момента создания АО занимал в "ЛУКОЙЛе" руководящие посты. В 2020 году, после кончины председателя совета директоров нефтяной компании Валерия Грайфера, возглавил совет и покинул правление.