Схему движения изменят в центре Москвы для подготовки ко Дню города

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Схему движения автотранспорта изменят в центре Москвы 5-12 сентября, сообщили в субботу в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"5-12 сентября мы временно поменяем схему движения в центре Москвы, чтобы подготовиться ко Дню города", - говорится в сообщении.

С полуночи 5 сентября по одной полосе движения закроют в Малом Гнездниковском, Леонтьевском, Глинищивском, Газетном и Никитском переулках, на участках Тверской улицы.

С 00:01 8 сентября до 8:00 12 сентября нельзя будет проехать по участку Тверской улицы от Пушкинской площади до Охотного ряда, Моховой улице от Воздвиженки до Тверской, а также по Театральному проезду.

С 00:01 10 сентября до 23:59 11 сентября будет закрыта улица Петровка и примыкающие к ней Крапивенский и Рахмановский переулки, а также Неглинная улица.

В местах ограничений движения будет запрещена парковка.