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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

В воскресенье в Москве перекроют движение для марафона

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Москве 18 сентября пройдет Московский марафон, в связи с этим в центре города с 7 утра будут полностью перекрыты улицы по его маршруту, сообщил столичный Департамент транспорта.

С 7 утра до 17:00 в воскресенье будут перекрыты участки Лужнецкой, Саввинской, Фрунзенской и Котельнической набережных, Страстного и Чистопрудного бульваров, улицы Красная Пресня и Садового кольца.

С полуночи и до конца мероприятия на этих улицах нельзя будет парковаться.

Московский марафон проводится с 2013 года. Он состоит из марафонской дистанции и забега на 10 км.

Москва Дептранс Московский марафон
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