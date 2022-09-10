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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Московский транспорт будет работать круглосуточно в День города

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) не будут закрываться на ночь 10 и 11 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В День города московский транспорт не будет закрываться на ночь: метро и МЦК будут открыты с 5:30 10 сентября до 1:00 12 сентября", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что ночью в выходные также будут работать 16 маршрутов автобусов и электробусов, три из них станут курсировать круглосуточно.

875-летие Москвы отметят в эти выходные - 10 и 11 сентября.

Москва Сергей Собянин
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