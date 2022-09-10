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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Собянин отметил, что Москва неразрывно связана с судьбой всей страны

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем города.

"Поздравляю вас с юбилеем, 875 годовщиной нашей любимого города, нашей Москвы! Поздравляю вас с днем рождения города, который неразрывно связан с судьбой каждого москвича и судьбой всей страны", - сказал Собянин в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Он добавил, что город был создан трудом и талантом многих поколений, сегодня он развивается и становится удобнее. По словам мэра, в мире не так много городов, которые могут сравниться с Москвой по степени развития и заботы о жителях.

"День рождения, юбилей столицы - это праздник и для всей России, - подчеркнул Собянин. - Во все времена Москва играла огромную роль в становлении и жизни нашей страны".

Он также поблагодарил президента РФ Владимира Путина, правительство и парламент страны за поддержку и помощь в развитии города.

В эти выходные Москва отметит 875 лет со своего основания.

Москва День города Сергей Собянин
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