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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Сервис Face Pay заработал на всех станциях МЦК

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - На всем протяжении Московского центрального кольца (МЦК) заработал сервис оплаты проезда с помощью системы распознавания лиц Face Pay, сообщили в субботу в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"В день 6-летия Московского центрального кольца по поручению мэра Москвы С. Собянина на всех станциях заработала оплата проезда с помощью Face Pay", - сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Его слова приводят в департаменте.

Он пояснил, что сервис доступен на 85 турникетах 31 станции МЦК.

Сервис оплаты проезда по распознаванию лица действует на 281 станции метро и МЦК. К Face Pay подключились более 190 тыс. пользователей.

Москва МЦК Face Pay
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