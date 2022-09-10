Сервис Face Pay заработал на всех станциях МЦК

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - На всем протяжении Московского центрального кольца (МЦК) заработал сервис оплаты проезда с помощью системы распознавания лиц Face Pay, сообщили в субботу в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"В день 6-летия Московского центрального кольца по поручению мэра Москвы С. Собянина на всех станциях заработала оплата проезда с помощью Face Pay", - сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Его слова приводят в департаменте.

Он пояснил, что сервис доступен на 85 турникетах 31 станции МЦК.

Сервис оплаты проезда по распознаванию лица действует на 281 станции метро и МЦК. К Face Pay подключились более 190 тыс. пользователей.