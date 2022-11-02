Все турникеты МЦК с декабря будут принимать банковские карты

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Уже в декабре 2022 года на всех станциях МЦК установят турникеты с функцией оплаты проезда банковской картой, сообщил через пресс-службу Департамента транспорта Москвы заммэра города Максим Ликсутов.

"Планируем обновить около 250 турникетов на станциях Московского центрального кольца. Уже в декабре пассажиры МЦК, которые ежедневно совершают более 550 тысяч поездок, смогут пользоваться банковской картой на любом турникете", - сказал он.

Кроме того, в метро уже обновлено более половины турникетов, они работают быстрее старых. Новое оборудование изготовлено отечественными производителями с использованием российского программного обеспечения.