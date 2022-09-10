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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Путин открыл самое большое колесо обозрения в Европе - "Сердце Москвы" на ВДНХ

Путин открыл самое большое колесо обозрения в Европе - "Сердце Москвы" на ВДНХ
Фото: Агентство "Москва"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в режиме ВКС из московского парка "Зарядье" открыл колесо обозрения "Сердце Москвы" на ВДНХ - самое большое колесо обозрения в Европе и одно из самых высоких в мире.

Глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин связались с ВДНХ из концертного зала "Зарядье", где проходит праздничный концерт, посвященный 875-летию Москвы.

До сегодняшнего дня крупнейшим колесом обозрения в Европе был "Лондонский глаз" (London Eye) высотой 135 метров. Высота московского - 140 метров.

"Солнце Москвы" - это 30 закрытых кабин, вмещающих до 15 гостей каждая. В кабинах есть система видеонаблюдения, кнопка связи с оператором и климат-контроль, пять кабин оборудованы прозрачным полом.

Путешествие над Москвой начинается с посадочного вокзала. Попасть на него гости могут по крытому эскалаторному переходу. Посадка и высадка пассажиров происходит в разных частях вокзала. За один оборот, занимающий 18 минут и 40 секунд, колесо обозрения может вместить до 450 человек.

Предполагается, что аттракцион будет привлекать более 2,5 млн посетителей ежегодно.

Москва Сергей Собянин Владимир Путин ВДНХ
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