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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Строительство национального космического центра в Москве завершится в 2023 году

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Строительство национального космического центра в Москве завершится в 2023 году, заявил президент России Владимир Путин.

"На недавней встрече с мэром мы обсуждали вопрос создания в Москве инновационных кластеров в сфере электроники, фотоники, беспилотников, электротранспорта и других передовых направлений. В следующем году завершится возведение национального космического центра", - сказал Путин на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня города Москвы.

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Он отметил, что полным ходом идет строительство инновационного центра МГУ и новых корпусов Бауманского университета.

"Продолжается активное возрождение знаменитой ВДНХ. Помним совсем недавно, что там творилось. Посмотрите, что сейчас. Любо-дорого посмотреть", - заявил Путин.

"Там замечательный кластер сделан, связанный с бывшими республиками СССР. Хорошо, что Москва не жадничает, передает соответствующие павильоны. Старается поддержать их и реставрировать. Это создает нам замечательные возможности для продолжения сотрудничества с теми народами и республиками, с которыми мы на протяжении столетий жили вместе", - отметил президент.

Национальный космический центр строится на участке 6,9 гектара на территории Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени М.В. Хруничева.

В эти выходные Москва отмечает 875 лет со своего основания.

Москва Владимир Путин
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